  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Aralık 2020 Salı 08:59
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de hayalkırıklığının adı Sosa

Fenerbahçe'de hayalkırıklığının adı Sosa

Paylaş

Milliyet

Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken Jose Sosa büyük tepki topladı. Ciddi beklentilerle gelen ancak halen daha istenen görüntüyü sergileyemeyen Arjantinli, daha çok İstanbul'daki sosyal hayatıyla gündeme çıktı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği ve hafta içi kupa maçında istediğini elde eden Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde büyük hayal kırıklığı yarattı.

10 kişi kalan rakipten 2 gol

Sarı Lacivertliler, ezeli rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlanırken 10 kişi rakibinden 2 gol yiyerek kendi sahasında büyük şok yaşadı.

Sosa'ya tepki

Beşiktaş derbisinde alınan 4-3’lük yenilgi hayal kırıklığı yaratırken eleştirilerin odağında Jose Sosa vardı. Büyük beklentilerle sezon başında kadroya katılan Arjantinli orta saha, ligde 10 hafta geçmesine rağmen halen daha esas görüntüsünü yakalayamadıı.

Belözoğlu lider olarak seçimişti

Emre Belözoğlu’nun futbolu bırakmasıyla takım içinde özellikle saha içinde bir lider arayışı vardı. Sosa’nın bu boşluğu doldurması bekleniyordu ancak bir türlü istenen istikrar sağlanamadı.

Saha dışı ön planda

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra tam 4 senenin ardından yeniden İstanbul’a dönen tecrübeli yıldız, genelde saha dışındaki sosyal hayatıyla öne çıkmaya başladı.

Pandemide tepki topladı

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ‘ev partisi’ iddiaları, ardından sosyal medyada sık sık arkadaşlarıyla yaptığı organizasyonlarla gündemde olan Sosa, koronavirüs pandemisi döneminde tepki toplamıştı.

9 maçın 7’si

Ancak başta sportif direktör Emre Belözoğlu olmak üzere teknik heyetle bu konu üzerinde toplantılar yapan deneyimli oyuncu, dikkat ettiğini iletmişti. Ancak sahaya yansıyan görüntü kimseyi memnun etmedi.

Büyük maçlarda etkisiz kaldı

9 haftanın 9’un da forma giyen Sosa, 7’sinde oyundan alındı. İlk 3 haftada ayak parmağındaki kırık sebebiyle mecburen çıkmak zorunda olan Sosa, son haftalarda ise formsuzluk ve fiziksel eksiklik sebebiyle kenara geldi. Trabzonspor ve Beşiktaş’a karşı önemli maçlarda da ilk 45 dakikada hayal kırıklığı yaratan 34 yaşındaki futbolcu, eleştiriler aldı.

Penaltı katkısı

Jose Sosa, 9 maçta attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle 4 gole direkt etki etse de performansı vasatın altında kalmaya devam ediyor.

Attığı 3 golün 2’sini de penaltıdan bulan Sosa, geçen hafta da Gençlerbirliği deplasmanında akan oyunda skor yapmıştı. Tek asistini de Karagümrük mücadelesinde Samatta’ya yapan Sosa, şu anda Ozan Tufan ile beraber takımın en skorer ismi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe'de derbinin faturası kesildi
Fenerbahçe'de derbinin faturası kesildi

Fenerbahçe'de derbinin faturası kesildi

Galatasaray'ın listesindeki yıldızlar ortaya çıktı
Galatasaray'ın listesindeki yıldızlar ortaya çıktı

Galatasaray'ın listesindeki yıldızlar ortaya çıktı

Son dakika: Galatasaray'da erken ayrılık
Son dakika: Galatasaray'da erken ayrılık

Son dakika: Galatasaray'da erken ayrılık

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Numanoğlu'nun babası oğlunun başını yaktı!
Numanoğlu'nun babası oğlunun başını yaktı!

Numanoğlu'nun babası oğlunun başını yaktı!

Tugay Kaan Numanoğlu, babasının derbi öncesindeki açıklamalarından etkilendi ve çok kötü maç yönetti. Namoğlu, MHK tarafından dinlendirilecek.

Derbide Caner Erkin'in küfürleri ekranlara yansıdı
Derbide Caner Erkin'in küfürleri ekranlara yansıdı

Derbide Caner Erkin'in küfürleri ekranlara yansıdı

Seyircisiz oynanan maçlarda futbolcuların tepkileri net şekilde duyulurken pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de mikrofonlara birçok çarpıcı an yakalandı. Caner Erkin'in küfürleri, Luiz Gustavo'nun Mauricio Lemos'a serzenişi ve Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi çok net şekilde duyuldu.

Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya tepki
Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya tepki

Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya tepki

Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken Jose Sosa büyük tepki topladı. Ciddi beklentilerle gelen ancak halen daha istenen görüntüyü sergileyemeyen Arjantinli, daha çok İstanbul'daki sosyal hayatıyla gündeme çıktı.

Fatih Terim'den radikal karar
Fatih Terim'den radikal karar

Fatih Terim'den radikal karar

Son 2 haftada oynadığı tempolu, bol pozisyonlu futboluyla büyük beğeni toplayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, eksikler dönse dahi sınıf atlatan ilk 11'i bozmayacak.

Erol Bulut'u kupa maçı yaktı
Erol Bulut'u kupa maçı yaktı

Erol Bulut'u kupa maçı yaktı

Oyuncularının Sivas Belediyespor maçındaki olumlu performanslarına güvenmesi ve ilk 11 konusunda yaşadığı kararsızlık Erol Bulut'un Beşiktaş derbisinde sahadan hüsranla ayrılmasına sebep oldu.

Yalçın'ı bakın kim motive etmiş!
Yalçın'ı bakın kim motive etmiş!

Yalçın'ı bakın kim motive etmiş!

Yeni teknik adam arayışları, tecrübeli çalıştırıcıyı derbi öncesi hırslandırdı. Sergen Yalçın'ı istemeyen bazı yöneticiler, hafta içinde Mustafa Denizli ile görüştü. Yalçın, bu görüşmeden rahatsızlık duydu. Olayı duyan oyuncular da hocalarına destek için derbiye aşırı motive oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.