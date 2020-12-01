Fenerbahçe'de hayalkırıklığının adı Sosa

Milliyet

Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken Jose Sosa büyük tepki topladı. Ciddi beklentilerle gelen ancak halen daha istenen görüntüyü sergileyemeyen Arjantinli, daha çok İstanbul'daki sosyal hayatıyla gündeme çıktı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği ve hafta içi kupa maçında istediğini elde eden Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde büyük hayal kırıklığı yarattı.

10 kişi kalan rakipten 2 gol

Sarı Lacivertliler, ezeli rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlanırken 10 kişi rakibinden 2 gol yiyerek kendi sahasında büyük şok yaşadı.

Sosa'ya tepki

Beşiktaş derbisinde alınan 4-3’lük yenilgi hayal kırıklığı yaratırken eleştirilerin odağında Jose Sosa vardı. Büyük beklentilerle sezon başında kadroya katılan Arjantinli orta saha, ligde 10 hafta geçmesine rağmen halen daha esas görüntüsünü yakalayamadıı.

Belözoğlu lider olarak seçimişti

Emre Belözoğlu’nun futbolu bırakmasıyla takım içinde özellikle saha içinde bir lider arayışı vardı. Sosa’nın bu boşluğu doldurması bekleniyordu ancak bir türlü istenen istikrar sağlanamadı.

Saha dışı ön planda

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra tam 4 senenin ardından yeniden İstanbul’a dönen tecrübeli yıldız, genelde saha dışındaki sosyal hayatıyla öne çıkmaya başladı.

Pandemide tepki topladı

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ‘ev partisi’ iddiaları, ardından sosyal medyada sık sık arkadaşlarıyla yaptığı organizasyonlarla gündemde olan Sosa, koronavirüs pandemisi döneminde tepki toplamıştı.

9 maçın 7’si

Ancak başta sportif direktör Emre Belözoğlu olmak üzere teknik heyetle bu konu üzerinde toplantılar yapan deneyimli oyuncu, dikkat ettiğini iletmişti. Ancak sahaya yansıyan görüntü kimseyi memnun etmedi.

Büyük maçlarda etkisiz kaldı

9 haftanın 9’un da forma giyen Sosa, 7’sinde oyundan alındı. İlk 3 haftada ayak parmağındaki kırık sebebiyle mecburen çıkmak zorunda olan Sosa, son haftalarda ise formsuzluk ve fiziksel eksiklik sebebiyle kenara geldi. Trabzonspor ve Beşiktaş’a karşı önemli maçlarda da ilk 45 dakikada hayal kırıklığı yaratan 34 yaşındaki futbolcu, eleştiriler aldı.

Penaltı katkısı

Jose Sosa, 9 maçta attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle 4 gole direkt etki etse de performansı vasatın altında kalmaya devam ediyor.

Attığı 3 golün 2’sini de penaltıdan bulan Sosa, geçen hafta da Gençlerbirliği deplasmanında akan oyunda skor yapmıştı. Tek asistini de Karagümrük mücadelesinde Samatta’ya yapan Sosa, şu anda Ozan Tufan ile beraber takımın en skorer ismi.