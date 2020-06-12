Fenerbahçe'de Hasan cezalı, Kruse sakat

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Apar topar eşyalarını toplayıp kaçıyordu! Son anda ikna edildi Apar topar eşyalarını toplayıp kaçıyordu! Son anda ikna edildi Mohamed Elneny'nin geçtiğimiz cuma günü apar topar eşyalarını toplayıp Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdiği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılardan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ayrılmak isteyen Mısırlı futbolcuyu, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Arsenal durdurdu. Beşiktaş yönetimi de Elneny'nin alacaklarının yarısını ödeyince 27 yaşındaki futbolcu kararını değiştirdi.

Cimbom 'Yeni Melo' ile anlaştı! İmzayı atıyor Cimbom 'Yeni Melo' ile anlaştı! İmzayı atıyor Jean Michael Seri'nin akıbetinin belirsizliğini koruduğu Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Belçika basını, Sarı-Kırmızılıların 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fabinho'nun transferini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Sao Paulo ile sözleşmesi 2 hafta sonra bitecek olan 1999 doğumlu futbolcu, stiliyle Felipe Melo'ya benzetiliyor.

Terim'den beklenmedik karar! Taraftarlar şaşkın Terim'den beklenmedik karar! Taraftarlar şaşkın Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, taktik provalarda orta saha merkezinde Lemina, Seri, Ömer Bayram üçlüsünü deniyordu ancak tecrübeli hoca son çalışmada karar değiştirdi ve Lemina ile Seri'nin yanında Younes Belhanda'yı görevlendirdi. Terim, idman sonrası da Faslı yıldızla görüşme gerçekleştirdi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan 'şike' gündemine yanıt Ahmet Ağaoğlu'ndan 'şike' gündemine yanıt Nihat Özdemir ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren ‘şike' sözlerinin ardından Trabzonspor Yönetimi sessizliğini koruyor. Yakın çevresine konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ise “Çifte kupaya gidiyoruz. Bu yolda kesinlikle polemiğe girip, konsantrasyonu dağıtmayacağız” dediği öğrenildi.

Adım adım Trabzonspor'a geliyor Adım adım Trabzonspor'a geliyor TRABZONSPOR yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.