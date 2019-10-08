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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Yukatel Denizlispor maçında sahada

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Yukatel Denizlispor maçında sahada

Fenerbahçe’de sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Hasan Ali Kaldırım’dan müjdeli haber geldi. Birkaç gün içinde New York’tan İstanbul’a dönüp takımla çalışmalara başlayacak olan tecrübeli sol bekin, Yukatel Denizlispor maçında oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım müjdesi geldi. ABD'ye giden, New York'ta tedavisi devam eden ve taban çatlağı tamamen iyileşen milli sol bekin, birkaç gün içerisinde İstanbul'a dönerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

29 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım'ın maç eksiği dışında Yukatel Denizlispor mücadelesinde oynamasına hiçbir engelin kalmadığı da öğrenildi.

Hasan'ın bu haberinin ardından Nabil Dirar'la ilgili ameliyat ve tedavi sürecine start verildi. Dirar'ın bugün veya yarın ameliyat olacağı, ardından 1 aylık tedavi nedeniyle takımdan ayrı kalacağı bildirildi.

Kasık fıtığı bulunan Faslı oyuncu, lig başından bu yana Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğu nedeniyle ameliyatını erteliyordu. Dirar bu süreçte ağrıları olmasına rağmen maçlara iğne ile çıkarak Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunu aratmamaya çalıştı.

(Sabah)

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