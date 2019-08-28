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  3. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım en az 3 hafta daha forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım en az 3 hafta daha forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım en az 3 hafta daha forma giyemeyecek

Fenerbahçe’de Bayern Münih ile yapılan özel maçta sakatlanan Hasan Ali Kaldırım’ın durumu netlik kazandı. Topsuz çalışmalara başlayan milli futbolcu, en az 3 hafta daha forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, topsuz çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası takıma verilen iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen tecrübeli oyuncu, çalışmalarını özel program dahilinde sürdürdü.

Salonda ayağını hiç kullanmadan çalışan Hasan Ali, en az 3 hafta özel program dahilinde hazırlıklarına devam edecek.

Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli takımın sezon hazırlıkları kapsamında Bayern Münih ile yaptığı özel maçta sakatlanmıştı.  

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