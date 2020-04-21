Fenerbahçe'de gündem yeniden Dario Maresic

Ali Koç döneminde Rogon'dan Gustavo, Tolga Ciğerci ve Falette transferlerini yapan Sarı-Lacivertliler'e aynı şirket tarafından Reims forması giyen 20 yaşındaki stoper Dario Maresic teklif edildi.
TEKLİF DEĞERLENDİRİLECEK
Ali Koç'un yakın ilişki içinde olduğu Rogon menajerlik şirketinin, Maresic teklifini yönetim değerlendiremeye aldı. Bu konuda son karar ise yeni teknik direktöre bırakıldı.
POTANSİYELLİ BİR FUTBOLCU
Hırvat asıllı stoper Dario Maresic, oldukça potansiyelli bir isim. Sarı-Lacivertliler'in geleceği düşünerek 20 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak baktığı iddia ediliyor.
REIMS 3 MİLYON EURO ÖDEDİ
Reims devre arasında Maresic için 3 milyon Euro ödemişti. Fransız ekibinde 1 maça çıkan 20 yaşındaki stoper için Fener'in formülü ise satın alma opsiyonlu kiralama olacak.
3 SENE ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
Fenerbahçe'ye önerilen Dario Maresic, 3 sezon önce de Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelmişti. Dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Maresic için girişimlerde bulunsa da temaslar o dönemki kulübü Sturm Graz'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.
(Takvim)
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