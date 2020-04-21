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  • 21 Nisan 2020 Salı 11:41
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  • 21 Nisan 2020 Salı 11:41

Fenerbahçe'de gündem yeniden Dario Maresic

Fenerbahçe'de gündem yeniden Dario Maresic

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Fenerbahçe'nin 3 sene önce Aziz Yıldırım döneminde gündemine gelen Dario Maresic, bir kez daha Sarı-Lacivertlilere önerildi. Ali Koç, bu öneriyi değerlendirmeye alırken son karar yeni teknik direktöre bırakılacak. Fenerbahçe, Reims'in 3 milyon Euro vererek Sturm Graz'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonlu kiralayacak.

Ali Koç döneminde Rogon'dan Gustavo, Tolga Ciğerci ve Falette transferlerini yapan Sarı-Lacivertliler'e aynı şirket tarafından Reims forması giyen 20 yaşındaki stoper Dario Maresic teklif edildi.

TEKLİF DEĞERLENDİRİLECEK

Ali Koç'un yakın ilişki içinde olduğu Rogon menajerlik şirketinin, Maresic teklifini yönetim değerlendiremeye aldı. Bu konuda son karar ise yeni teknik direktöre bırakıldı.

POTANSİYELLİ BİR FUTBOLCU

Hırvat asıllı stoper Dario Maresic, oldukça potansiyelli bir isim. Sarı-Lacivertliler'in geleceği düşünerek 20 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak baktığı iddia ediliyor.

REIMS 3 MİLYON EURO ÖDEDİ

Reims devre arasında Maresic için 3 milyon Euro ödemişti. Fransız ekibinde 1 maça çıkan 20 yaşındaki stoper için Fener'in formülü ise satın alma opsiyonlu kiralama olacak.

3 SENE ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Fenerbahçe'ye önerilen Dario Maresic, 3 sezon önce de Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelmişti. Dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Maresic için girişimlerde bulunsa da temaslar o dönemki kulübü Sturm Graz'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

(Takvim)

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