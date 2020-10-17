Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül ve Garry Rodrigues antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ise takımdan ayrı topla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla İzmir’e hareket edecek.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ‘Ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır' sözlerini mahkemeye taşımış, tazminat talebinde bulunmuştu. İlk mahkeme davayı kabul etmedi, istinaf başvurusu reddedildi. Yargıtay son noktayı koyarak istinafın başvurusunun reddini doğru olarak değerlendirdi.
Milli takımdaki oda arkadaşı Mensah'ın koronavirüs testi pozitif çıkan Caleb Ekuban'ın ateşi 39'a çıkınca oyuncu derhal hastaneye kaldırıldı. Yapılan testler sonucu Ekuban'ın koronavirüs kapmadığı tespit edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ümraniyespor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Muammer Denizhan Taşkan'a kancayı taktı. 20 yaşındaki futbolcu, Florya'da oynanan hazırlık maçında sürati ve adam eksiltme özelliğiyle Terim'in oldukça dikkatini çekti. Denizhan Taşkan için ilk adımı atan Galatasaray teknik heyeti, transferde öncelik sözü aldı.
Son dönemdeki yükselen performansıyla adından söz ettiren Ozan Tufan'ın talipleri artmaya başladı. Fenerbahçe'yle olan sözleşmesinde 20 milyon euro serbest kalma bedeli olan 25 yaşındaki futbolcu, EURO 2020'de tavan yapıp Avrupa'ya transfer olmak istiyor.
Galatasaray, sezon başında ilgilendiği ancak transferini bitiremediği Kenan Karaman için devre arasında bir hamle daha yapacak. Oyuncunun Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transferin önünü açıyor.
Süper Lig'e milli ara sonrası bugün start veriliyor.