Fenerbahçe'de Gökhan-Lemos ikilemi

Asıl pozisyonu stoper olan Mauricio Lemos, bu bölgede Serdar Aziz'in gerisinde kaldı. Son dönemde performansını yükselterek formayı alan Serdar'ın, derbi tecrübesi sayesinde Beşiktaş maçında da Tisserand'ın yanında görev yapması bekleniyor.
Lemos ise Gökhan'ın yetişmemesi halinde yine sağ bekte şans bulacak. Kaptanın oynaması halinde, Urguaylı futbolcu kulübenin yolunu tutacak. Şu anda Gökhan'ın maça yetişmesi planlanıyor
Galatasaray, TFF'nin Covid-19 Sağlık Rehberi Programı'nı tartışmaya açtı.
Fenerbahçe'nin son Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisi hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmana katıldı. Gökhan şimdi gözünü Beşiktaş maçına çevirdi.
Mustafa Cengiz'in adaylara göndermede bulunduğu sırada 'Genel Kurul'un yapılmayacağı açıklandı, 26 Aralık'ta seçim olmayacak. Galatasaray Yönetimi, 26 Aralık'ta seçim yapacağını açıkladı. Birbiri üstüne adaylar çıktı. Başkan Mustafa Cengiz, dün "etik olarak aday olun, etiket için değil." dedi. İçişleri Bakanlığı genel kurulların 28 Şubat 2021 sonrasına ertelendiğini duyurdu. Bu bağlamda Galatasaray'da seçim rafa kalktı.
Abdullah Avcı yönetiminde 11 maçlık gol yeme serisine BB Erzurum maçında nokta koyan Trabzonspor'da yeni hedef seri galibiyetlere imza atarak takımın yeniden kazanma alışkanlığını geri alması.
Diego Armando Maradona'nın ölüm haberinin ardından İngiliz gazetelerinden tepki çeken manşetler atıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kadıköy'den zaferle dönmek için takımı motive ediyor.