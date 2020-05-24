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aksam.com.tr
  • 24 Mayıs 2020 Pazar 15:25
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Fenerbahçe'de Gherardini'den flaş Obradovic açıklaması

Fenerbahçe'de Gherardini'den flaş Obradovic açıklaması

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Fenerbahçe Beko'da genel menajer Maurizio Gherardini, Zeljko Obradovic ile Fenerbahçe arasındaki olası kontrat görüşmelerine ilişkin flaş bir açıklama yaptı ve kontrat görüşmeleri için tek şartın Fenerbahçe'nin gelecek adına sunacağı somut fikirler olduğunu aktardı.

Fenerbahçe Beko'nun genel menajeri Maurizio Gherardini, başantrenör Zeljko Obradovic'in kontrat uzatma durumuna ilişkin flaş bir açıklamada bulundu.

Backdoor Podcast'e konuşan Gherardini, Fenerbahçe'ye henüz 'evet' yanıtını vermeyen Obradovic'in değeriyle birçok şey adına belirleyici nokta olabileceğini aktardı.

Kontrat görüşmeleri adına Fenerbahçe'nin tutumunu işaret eden Gherardini, "O, en büyük koç. Bu nedenle çok fazla fikir yürütülmesini etkileyen bir karakter. Bizim tarafımızda tüm görüşmeler, kulübümüzle gelecek hakkında daha somut düşünebildiğimizde başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Obradovic'e sunacağı kontrattan öte basketbol takımındaki oyuncu bütçesinin ve planlamanın yeni kontrat adına öncelik teşkil ettiği belirtiliyor.

(Fanatik)

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Fenerbahçe cephesinden Obradovic açıklaması

Fenerbahçe cephesinden Obradovic açıklaması

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