Fenerbahçe'de genel kurul toplantısına koronavirüs engeli

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tüzüğün 20/2-a maddesi uyarınca mali, idari ve sportif konuların görüşülüp, karara bağlanması amacıyla her yıl mayıs ayında yıllık olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "Ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle ülkemizde alınan önlemler kapsamında ve 17 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı 'Yeni koronavirüs salgının ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılması hakkında kanun' metni uyarınca dernek genel kurul toplantıları da 31 Temmuz tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Ertelenen genel kurul toplantılarının ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yapılmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, "İşbu gerekçeler ile 2020 yılı mayıs ayı içerisinde kulübümüzün genel kurul toplantısı yapamayacağını, erteleme süresi sonunda yönetim kurulumuz tarafından belirlenecek yeni olağan genel kurul tarihlerimizin yine tüzüğümüzde yer alan çağrı usullerine uyularak siz değerli kongre üyelerimize bildirileceği hususunu bilgilerinize sunar, size ve sevdiklerinize sağlıklı günler dileriz." görüşlerine yer verildi.
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