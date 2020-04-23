Fenerbahçe'de gelecek sezonun yıldızı Ferdi Kadıoğlu olabilir

Fenerbahçe’de yeni sezonla birlikte Ferdi Kadıoğlu’nun daha fazla forma giymesi bekleniyor. Geçen sezon transfer edilen genç futbolcu çok fazla forma şansı bulamadı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın şampiyonluk mücadelesi sebebiyle daha çok hazır ve tecrübeli isimlere yer vermesi sebebiyle Ferdi ancak maçların son bölümlerinde süre alabildi.
Fizik kapasite açısından Yanal’ın istediği çizgide olmayan 20 yaşındaki yıldızın oynamasını özellikle taraftarlar çok istiyordu.
Muriç’ten sonra
Oyun zekası ve yeteneği sebebiyle özelikle toplu oyunda etkili olan hücum oyuncusu oynadığı maçlarda da kalitesini gösterdi. Vedat Muriç’ten sonra oynadığı süreye göre takımın en üretken ismi oldu. Ferdi Kadıoğlu, oynadığı 880 dakika içinde 4 gol atıp 3 asist yapmayı başardı. Verimlilik açısından takımın en iyi ikinci oyuncusu olan Ferdi’nin önünde yeni sezon için büyük bir fırsat duruyor.
Kovid-19 salgını sebebiyle futbol ekonomisi çok ciddi bir kriz içine girdi. Dolayısıyla iyi transfer yapmak için kaynak sıkıntısı ortaya çıktı. Bu nedenle sarı-lacivertliler elindeki değerlere yönelmeye karar verdi.
Takviye yapılacak bölgeler olsa da kadroda gerçek anlamda değerlendirilmemiş isimlere fırsat verilecek. Bu isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu olacak.
Yeni sezona hazırlanacak
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig’de kalan haftalarda Ferdi Kadıoğlu’na ciddi fırsatlar tanınacak. Genç futbolcunun kalan 8 karşılaşmada ilk 11’de oynatılması ve yeni sezona hazırlanması planlanıyor. Böylelikle Ferdi’nin yeni sezonda takımın değişilmez isimlerinden biri olması hedefleniyor.
Elmas gibi
Ferdi Kadıoğlu’ndaki en önemli örneklerden biri de Eljif Elmas oldu. Tıpkı Eljif gibi Ferdi’nin de daha fazla oynatılarak ilerleyen dönemlerde transferde satışı amaçlanıyor. Ciddi bir potansiyeli ve yeteneği olan 20 yaşındaki oyuncunun gelecekteki satışından iyi bir bonservis bedeli alınabileceği tahmin ediliyor.
(Skorer)
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