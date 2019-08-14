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aksam.com.tr
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:42
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  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:42

Fenerbahçe'de Gazişehir maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Gazişehir maçı hazırlıkları

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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların sakatlık önleyici egzersizlerle başladığı belirtildi. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel çift kale maçla sonra erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. Ayrıca sarı lacivertlilerde yeni transfer Zanka da takımıyla çalışmalara katıldı.

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