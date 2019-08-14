Fenerbahçe'de Gazişehir maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların sakatlık önleyici egzersizlerle başladığı belirtildi. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel çift kale maçla sonra erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. Ayrıca sarı lacivertlilerde yeni transfer Zanka da takımıyla çalışmalara katıldı.
Fenerbahçe'nin teklifini Şampiyonlar Ligi sebebiyle reddederek Galatasaray'ı tercih eden Nzonzi'nin transferi bitiyor. Oyuncunun kiralık evrakları kulübe ulaştı.
Beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi’nde ipi göğüsleyen Chelsea, “Süper Kupa”yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev finale Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.
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