Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının hazırlıkları tamamlandı

SPOR GÜNDEMİ

Bitti bu iş! 3 yıllık anlaşma tamam Bitti bu iş! 3 yıllık anlaşma tamam Beşiktaş yönetimi sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi konusunda elini çabuk tuttu ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.

'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor' 'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor' 32 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Galatasaray’ı istiyor” dedi.

Mensah için olay teklif! 2 futbolcu ve 2 milyon euro Mensah için olay teklif! 2 futbolcu ve 2 milyon euro Galatasaray'da Bernard Mensah defteri yeniden açıldı. Sarı-kırmızılı ekip son dönemde stoper transferi üzerinde yoğunlaşırken Kayserispor'un aldığı karar Cimbom'da gözleri yeniden Ganalı orta sahaya çevrildi.

Poldi Süper Lig'e dönüyor! 1,5 yıllık anlaşma Poldi Süper Lig'e dönüyor! 1,5 yıllık anlaşma Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Japonya'nın Vissel Kobe takımının forvet oyuncusu Alman Lukas Podolski ile transfer görüşmesi yaptığı bildirildi.