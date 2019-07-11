Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, Kolarov ve Fejsa transferleri sekteye uğradı
Fenerbahçe’nin transferlerinde büyük aşama kaydettiği Garry Rodrigues, Kolarov ve Fejsa, kulüplerinin astronomik isteklerinden dolayı sekteye uğradı.
Fener’in almak için uğraş verdiği Kolarov, Fejsa ve Rodrigues, kulüplerinin bitmek bilmeyen isteklerine takıldı.
Al Ettihad kulübü, Rodrigues için istediği 2.5 milyon euroyu peşin talep ediyor. Roma ise Kolarov’u göndermek için 2 milyon euroluk rakamı az bulup 500 bin euro daha zam yaptı. Fejsa transferinde ise Benfica kiralama bedelini dün aniden 3 milyon euroya çıkardı. Comolli, üç kulüple görüşüp rakamı makul seviyelere indirmeye çalışıyor.
(Star)