Fenerbahçe'de Garry, Emre ve Gustavo mumla arandı

Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında pozisyon olarak son dönemdeki en kısır maçlarından birini oynadı.
Organize neredeyse tek atak geliştirilemedi. Emre ligde forma giydiği 18 maçta 1 gol+4 asist, Rodrigues 18 maçta 3 gol+5 asist, Luiz Gustavo ise 19 maçta 2 gol+1 asist üretmişti. Sarı kart cezası biten Gustavo, Antalyaspor maçında formasını geri alacak. Emre ve Garry'nin ise tedavileri sürüyor.
MURİÇ KAYIP
Vedat Muriç'in gol suskunluğu 4 haftaya ulaştı. Kosovalı forvet, Galatasaray maçını da boş geçerken, taraftarlar "İlk yarıda fırtına gibi esen Muriç'e ne oldu?" sorusuna cevap arıyor. Sezonun ilk yarısında 10 gol atan yıldız, ikinci devrenin ilk haftasında 2 gol attıktan sonra stop etti. Dört haftadır boş geçen Muriç'in fizik olarak da eski görüntüsünden uzak olması da dikkat çekiyor.
(Takvim)
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.
Galatasaray Kulübü, Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe tribünlerinde açılan pankart nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde yaşanan son dakika gelişmesine göre Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi.
Fenerbahçe’de Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ersun Yanal’ın koltuğu sallanırken yönetim, yolların ayrılma ihtimaline karşı alternatif isimlere yöneldi. Bu bağlamda Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren ilk isim Alex de Souza oldu. Brezilyalı yıldız teklifi kabul etmezse Tuncay Şanlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu üçlüsü de seçenekler arasında.
Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri bugün yüzde 17,7 artışla 4,24 liraya kadar yükseldi.
Sergen Yalçın yabancılardan Boateng, Ruiz ve N'Koudou'yu takımda tutacak. Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gidecek. Vida ve Ljajic ise iyi bir rakam verilirse satılacak.