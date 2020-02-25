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aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 15:08
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  • 25 Şubat 2020 Salı 15:17

Fenerbahçe'de Garry, Emre ve Gustavo mumla arandı

Fenerbahçe'de Garry, Emre ve Gustavo mumla arandı

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Sakatlık ve cezaları nedeniyle derbide forma giyemeyen Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo, mumla arandı. Üç oyuncunun yokluğu hücum planlarını alt üst etti.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında pozisyon olarak son dönemdeki en kısır maçlarından birini oynadı.

Organize neredeyse tek atak geliştirilemedi. Emre ligde forma giydiği 18 maçta 1 gol+4 asist, Rodrigues 18 maçta 3 gol+5 asist, Luiz Gustavo ise 19 maçta 2 gol+1 asist üretmişti. Sarı kart cezası biten Gustavo, Antalyaspor maçında formasını geri alacak. Emre ve Garry'nin ise tedavileri sürüyor.

MURİÇ KAYIP

Vedat Muriç'in gol suskunluğu 4 haftaya ulaştı. Kosovalı forvet, Galatasaray maçını da boş geçerken, taraftarlar "İlk yarıda fırtına gibi esen Muriç'e ne oldu?" sorusuna cevap arıyor. Sezonun ilk yarısında 10 gol atan yıldız, ikinci devrenin ilk haftasında 2 gol attıktan sonra stop etti. Dört haftadır boş geçen Muriç'in fizik olarak da eski görüntüsünden uzak olması da dikkat çekiyor.

(Takvim)

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