Fenerbahçe'de galibiyete rağmen büyük hayal kırıklığı

Sahasında Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, zayıf rakibini ülkesine eli boş gönderse de, ilk yarıdaki futboluyla saç baş yoldurttu. İkinci yarıdaki gol gelene kadar taraftarına ecel terleri döktüren Sarı- Lacivertli ekipte en büyük tepkiyi çeken detay, teknik patron Cocu’nun sahaya sürdüğü 11’di. Total futbol anlayışının hakim olduğu Hollandalı antrenörlerden farklı olarak, defansif bir kadro kullanmayı tercih eden Cocu, 6 savunma oyunculu kurgusuyla hayal kırıklığı yarattı.

Gol bölgesinde 3 isim var

Her ne kadar dizilişteki yerleri farklı olsa da, 3 stoper; Reyes, Neustadter, Skrtel, 2 bek; İsla, Hasan Ali, 1 ön libero; Jailson, ilk 11’deki tamamen defansif seçeneklerdi. Ayrıca Eljif Elmas da, rakip kaleye uzak isimlerden biri olmasına karşın, 11’deki yerini almıştı. Ayew, Slimani ve Frey ise Cocu’nun gol beklediği isimlerdi.

Galibiyet taraftarı kesmedi!

Hollandalı hocanın Trnava karşısındaki bu defansif planı, ikinci yarıda bile olsa sonuçta işe yaradı ve galibiyeti getirdi. Ancak Kadıköy’de sürekli gol bekleyen, oyunu rakip yarı sahaya yıkan, pozisyon üstüne pozisyon bulan bir hücum takımı görmek isteyen Fenerbahçeli taraftarları bu galibiyet ve futbol anlayışı hiç kesmedi.

(Fanatik)