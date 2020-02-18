Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde kalede yine Altay Bayındır görev alacak

Sarı-lacivertli camiada 21 yaşındaki file bekçisinin performansı tartışılıyor. Son Ankaragücü maçında yenilen ilk golde hatalı çıkış yapan genç oyuncu, ligde görev yaptığı 22 karşılaşmada sadece 5 kez kalesini kapatabilirken, 17 mücadelede 26 gol yedi.
12 karşılaşmada kaleye gelen ilk top gol oldu. Buna karşılık Altay 2 kez penaltı kurtardı ancak iki atış da tekrar edildi ve golle sonuçlandı.
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