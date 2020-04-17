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aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 14:54
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 14:54

Fenerbahçe'de Gael Clichy tamam, İrfan Can Kahveci yolda

Fenerbahçe'de Gael Clichy tamam, İrfan Can Kahveci yolda

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Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde yol haritasını belirledi. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar hedefteki isimler için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerde transferde ilk hedef sol bek mevkisi olacak. Hasan Ali Kaldırım'ın o bölgede tek alternatif durumunda olması transferi zorunlu kıldı.

Fenerbahçe transfer çalışmalarında risk almamak için tanıdığı isimlere yönelmeye karar verdi. Sarı-lacivertliler böylelikle rotayı Başakşehir'in 2 yıldızına çevirdi.

İLK BOMBA CLICHY

Yönetimin, yaz transfer döneminde mutlak bir sol bek takviyesi yapmak istediği ve bu doğrultuda turuncu lacivertlilerin sol beki Gael Clichy'i radarına aldığı ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Yıldız sol bekin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması bu transferi kuvvetlendiren en büyük etken olarak göze çarpıyor.

SEZON BAŞI GALATASARAY ENGEL OLMUŞTU

Gael Clichy sezon başı da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti ancak transfer son anda gerçekleşmedi. Medipol Başakşehir, Clichy'nin yerine Galatasaray'dan Martin Linnes'i istemiş ancak sarı-kırmızılılar transfere onay vermeyince turuncu lacivertliler Clichy'nin takımdan ayrılmasına izin vermemişti.

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Fenerbahçe, Gael Clichy transferinde ezeli rakibi Beşiktaş'la transfer savaşı verecek. 34 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların da devrede olduğu bildirildi.

BELÖZOĞLU YERİNE İRFAN CAN

Sarı-lacivertli takımda kaptan Emre Belözoğlu sezon sonunda kramponlarını asacak. Deneyimli ismin Fenerbahçe'de sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasının ardından saha içindeki dolacak boşluğu Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci'yle doldurmayı planladığı öğrenildi.

24 yaşındaki futbolcunun da Medipol Başakşehir'de bir dönem beraber oynadığı Emre Belözoğlu'nu idol olarak görmesi transferde sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe'nin orta sahasını güçlendirmek adına İrfan Can Kahveci için tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.

İNDİRİM İSTENECEK

2024 yılına kadar Medipol Başakşehir'le sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci'nin bonservisinde indirim istenecek. Fenerbahçe'nin yakın ilişkiler içinde olduğu Başakşehir yönetimiyle bir araya gelip orta yolda buluşmayı amaçladığı gelen haberler arasında.

(Sabah)

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Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

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