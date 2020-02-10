Fenerbahçe'de futbolcular Ersun Yanal'a şampiyonluk sözü verdi

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİLER
Teknik direktör Ersun Yanal, takımla bir toplantı gerçekleştirirken, oyuncular Yanal'a şampiyonluk sözü verdi. Toplantıda söz alan kaptanlar Emre ve Ozan, "Bu takım sezon sonu layık olduğu yerde olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
'SAHADA CEVAP VERECEĞİZ'
Alanyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından Ozan, Gustavo ve Serdar başta olmak üzere birçok futbolcu, hakem Ümit Öztürk'e ateş püskürmüştü. Karşılaşmanın ardından kendi aralarında toplantı yapan futbolculardan kaptan Ozan, "Sonuna kadar savaşacağız. Önümüzü kesmek istiyorlar ama biz hocamızın da dediği gibi oynayacağımız futbolla en iyi cevabı vereceğiz ve sezon sonunda şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Şu gerçeği de unutmamalıyız, artık sahada hakemleri de yenmek zorundayız" açıklamasını yaptı.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
Zirvenin 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe'ye en büyük destek ise taraftarlardan geldi. Alanya maçındaki kaybın hakem hatasından kaynaklandığını savunan taraftarlar, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla takımlarına destek çıktı.
(Takvim)
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