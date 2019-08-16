Fenerbahçe'de forvete Santander

AKŞAM
SAVUNMA bölgesi için çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, bir yandan da gol bölgesi için uğraşıyor. Geleceği tartışılan Michael Frey, net forvet olmayan tecrübesiz Allahyar dışında eldeki tek golcü Vedat Muriqi olarak gözüküyor. Bu sebeple ekonomik şartlar da düşünülerek Bologna’dan Federico Santander gündeme alındı. İtalyan medyasında, geçen sezon 6.5 milyon euroya alınan Paraguaylı forvetin, kiralık olarak ayrılabileceği bilgisi paylaşıldı.
DANİMARKA’DA PATLAMA YAPTI
Bologna, geçtiğimiz sezon 6.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Paraguaylı’dan zarar etmek istemiyor. Geçen sezon 32 lig maçında 8 gol attı, 3 asist yaptı. 1.87 boyundaki forvet, 2015’te 3 milyon euroya girdiği Kopenhag kapısından, 2018’de 6.5 milyon euro bedelle çıkışını yaptı. Kopenhag’da çıktığı toplam 48 resmi karşılaşmada 48 kez fi leleri sarstı, 16 kez de gol pası verdi. Santander, fi ziksel olarak da kuvvetli, sakatlık problemi olmayan bir oyuncu.
Zanka'nın yanına kaliteli bir stoper arayışında olan Fenerbahçe, Sevilla’da forma giyen Kjaer ve Nottingham Forestli Yohan Benalouane transferlerinde ilerleme kaydedemeyince rotasını Manchester United’ın Arjantinli savunmacısı Marcos Rojo’ya çevirdi.
Chelsea’ye attığı 2 golün ardından formasını değişmeyen Mane, top toplayıcı çocuğa dayanamadı, ona hediye etti.
Galatasaray ile de adı anılan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar, 8 milyon euro bonservis karşılığı Bologna'ya transfer olmak üzere...
KADROYA bir santrfor takviyesi yapacak Siyah-Beyazlılar, Aston Villa’nın Fildişili forveti Jonathan Kodjia’yı gündemine aldı.
L’Equipe gazetesi, Fransız kulübünün Kolombiyalı golcüye 3 yıllık sözleşme uzatma teklifinde bulunduğunu iddia etti. İstanbul’a gelen menajer Ahmet Bulut ise, “Falcao bu hafta oynar. Transfer haftaya netleşir” dedi.
ABDULLAH AVCI: İstediğiniz oyuncularla çalışmak avantajtır, elinizdeki oyunculardan verim alabilmek ise meziyettir. Bu işte takım uyumunu yaratmak çok önemli.
Bologna’dan Paraguaylı golcü Federico Santander için temaslar başladı. Geçen sezon 6.5 milyon euroya alınan 28 yaşındaki santrforun, Fener’e kiralık olarak gelebileceği aktarıldı.