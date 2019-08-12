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aksam.com.tr
  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:25
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  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:39

Fenerbahçe'de forvet için yeni hedef Jürgen Locadia

Fenerbahçe'de forvet için yeni hedef Jürgen Locadia

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Fenerbahçe Brighton'ın kanat-forveti Locadia için devreye giriyor. Comolli, 1-2 gün içinde İngiliz yöneticilerle bir araya gelecek. Şans bulamayan Locadia için bedelsiz kiralama teklifi yapılacak.

Sol açık mevkine Deniz Türüç'ü transfer eden Fenerbahçe kadroya bir hücum oyuncusu daha dahil etmek istiyor. Premier Lig'de Brighton'da kanatforvet olarak oynayan ve ve asıl mevkisi santrfor olan Hollandalı oyuncu Jürgen Locadia için İngiliz kulübüne kiralama teklifi yapılacak.

COMOLLI RESMEN İSTEYECEK

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cocu'nun PSV'den öğrencisi olan Locadia için Comolli'nin 1-2 gün içinde Brighton'lu yöneticilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

ŞANS BULAMIYOR

Kulübünde yeterli şansı bulamayan Locadia'nın Fener'e sıcak baktığı da ifade ediliyor.

KİRALAMA BEDELİ

PSV'de çok başarılı olmasına rağmen şans bulamayınca Brighton'dan ayrılmak isteyen Locadia için bedelsiz kiralama teklifi yapılacak ve sadece yıllık ücreti verilecek.

MİLLİ TAKIM YOLUNUN AÇILMASINI İSTEDİ

Forma şansı bulamadığı için Hollanda Milli Takımı'na çağrılmadığını düşünen Jürgen Locadia, forma Şansı bulabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Hollandalı kanat-forvetin bu yüzden Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade ediliyor.

(Takvim)

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Fenerbahçe Brighton'ın kanat-forveti Locadia için devreye giriyor. Comolli, 1-2 gün içinde İngiliz yöneticilerle bir araya gelecek. Şans bulamayan Locadia için bedelsiz kiralama teklifi yapılacak.

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