Fenerbahçe'de formalar yoğun ilgi! 100 bin geçildi...

Sarı-lacivertli takımın 2019-2020 sezonu formalarına taraftarlardan büyük ilgi devam ediyor.
Formaların satışa sunulduğu ilk günden itibaren yaşanan yoğun ilgide zirveye ulaşıldı.
Fenerium'dan yapılan açıklamada, 100 bin forma satışının geçildiği aktarıldı:
"Fener Sevgisinin Adı Konamaz! Yeni sezon formalarımızın satışı 100.000'i aştı. Büyük Fenerbahçe'nin Büyük Taraftarına Sonsuz Teşekkürlerimizle" ifadeleri kullanıldı.
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