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  3. Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı! Kimse bunu beklemiyordu...

Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı! Kimse bunu beklemiyordu...

Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı! Kimse bunu beklemiyordu...

Fenerbahçe'de Ozan'ın gerçek mevkiine dönmesi orta alandaki direnci ve ofansif etkinliği artırdı. Sağ kanat efektif bir hâle geldi, Kruse daha rahat oynadı...

Beşiktaş derbisi öncesi kaptan Emre'nin yaşadığı sakatlık endişe verse de eğrisi doğrusuna denk geldi, Fenerbahçe çok daha güçlü bir duruş sergiledi.

Emre-Gustavo ikilisiyle pas trafiğini yöneten, ancak hücumlarda eksik kalan sarı-lacivertliler, sağ kanattaki Ozan'dan da beklenen verimi alamıyordu. Hem Ozan yeterli katkıyı sağlayamıyor hem de sağ kanat aksıyordu.

Ozan'ın enerjisi ve driplingleri ofansif gücü katlarken, Gustavo'yu da Kruse'yi de rahatlattı. Gustavo daha Emre'ye göre daha hareketli olan Ozan'la daha iyi uyum sağlarken Kruse de arkasındaki destekle daha rahat ve tempolu bir oyun çıkardı.

DENGE UNSURU ALİ KOÇ OLACAK

Takımın ritmi herkesin yüzünü güldürürken teknik direktör Ersun Yanal'ın bundan bu ikiliyi bozmayacağı ve Emre'yi yedek soyunduracağı öğrenildi.

Sivas deplasmanında Emre'nin tepkisini çeken Kruse, arkasında Ozan ve Gustavo olunca çok daha etkili bir performans çıkardı. Bundan sonra Emre'nin kulübeye çekilecek olması ise tartışmaları yeniden alevlendirecek.

NE YANAL'I, NE EMRE'Yİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Sivas'ta yaşanan tartışma sonrası araları limoni olan Yanal-Emre ikilisi derbi sonrası "Problem yok" pozu verdi. Dengeyi sağlamaya çalışan Başkan Ali Koç ne bir hoca değişikliği düşünüyor, ne de Emre'yi kaybetmek istiyor.

(Türkiye)


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