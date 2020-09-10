Fenerbahçe'de Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş, Rizespor maçında yok

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun açılış maçı için saat 17.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. Takım otobüsüyle Sabiha Gökçen’e gelen sarı lacivertlilerin koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Takım, FHY 1907 sefer sayılı uçuşla İstanbul’dan Trabzon’a gitmek üzere yola çıktı. Kafile, Trabzon'dan karayoluyla Rize'ye geçecek.
Sarı lacivertli kafilede Filip Novak, Genoa'ya transfer olması beklenen Miha Zajc ve sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş yer almadı.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.
İspanyol basını, Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığını yazdı. Habere göre başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların teklifini kabul etti. Cimbom, Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Es-Es bu transferden kasasına 300 bin euro koyacak ve oyuncunun sonraki satışından pay da alacak.
Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, Aston Villa'nın forveti Mbwana Samatta için İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Lacivertlilerin kiralamak istediği 27 yaşındaki hücumcu için Aston Villa'nın inadı kırıldı. Premier Lig ekibi, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakıyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Başarılı futbolcu, Turuncu-Lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Miha Zajc'ı Genoa'ya gönderiyor. İtalyan basını, iki ekibin transferde el sıkıştığını yazdı.