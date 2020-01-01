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  3. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na teknik heyetten izin çıkmadı

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na teknik heyetten izin çıkmadı

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na teknik heyetten izin çıkmadı

İngiltere'den Derby County ile birlikte Hollanda ve Türkiye Süper Ligi'nden de talipleri olan Ferdi Kadıoğlu'na Ersun Yanal ve teknik ekipten izin çıkmadı.

İngiltere'den Derby County ile birlikte Hollanda ve Türkiye Süper Ligi'nden de talipleri olan Ferdi Kadıoğlu'na Ersun Yanal ve teknik ekipten izin çıkmadı. Yanal'ın, Ferdi Kadıoğlu için "Performansından memnunun. Ligin 2. yarısında daha çok süre alması çok yüksek ihtimal" şeklinde rapor verdiği bildirildi.

(Takvim)


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