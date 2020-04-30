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aksam.com.tr
  • 30 Nisan 2020 Perşembe 11:40
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  • 30 Nisan 2020 Perşembe 11:40

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk gelişmesi

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk gelişmesi

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Ligde zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, genç yıldız Kadıoğlu ile Ömer Faruk Beyaz'ı hazırlayacak. Antrenör Volkan Demirel ve kaptan Emre Belözoğlu, iki oyuncuyu da himayesi altına alıp ligin geri kalanında vitrine çıkaracak.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında fazla şansı kalmayan Kanarya bu krizi fırsata çevirmeyi hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası’na tutunan Fenerbahçe’de gençlerin önünün açılması planlanıyor. Sarı- Lacivertliler özellikle geleceğin yıldız adayları olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu ile Ömer Faruk Beyaz ikilisini önümüzdeki sezona hazırlamayı amaçlıyor. Süper Lig maçlarının yeniden başlaması ile birlikte iki oyuncuya daha fazla süre verilecek ve A takıma ısınmaları sağlanacak.

Yönetimden tam destek

Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan saha çalışmalarında antrenör Volkan Demirel ile kaptan Emre Belözoğlu, Ferdi ve Ömer Faruk’u adeta himayeleri altına alacak. İki yıldız adayına da özel bir program verilecek ve önümüzdeki sezon öncesinde vitrin şansı sunulacak. Bu konuda yönetimin de desteğini arkalarına alan Demirel-Belözoğlu ikilisi gençleri geleceğe hazırlamak adına ekstra mesai harcayacak. Sarı-Lacivertli camianın büyük beklenti içerisinde olduğu Ferdi ile Ömer Faruk da formayı kapmak adına büyük çaba sarf edecek.

(Fanatik)

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Fenerbahçe genç yıldızları için harekete geçti

Fenerbahçe genç yıldızları için harekete geçti

Ligde zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, genç yıldız Kadıoğlu ile Ömer Faruk Beyaz'ı hazırlayacak. Antrenör Volkan Demirel ve kaptan Emre Belözoğlu, iki oyuncuyu da himayesi altına alıp ligin geri kalanında vitrine çıkaracak.
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