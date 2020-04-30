Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk gelişmesi

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında fazla şansı kalmayan Kanarya bu krizi fırsata çevirmeyi hedefliyor.
Ziraat Türkiye Kupası’na tutunan Fenerbahçe’de gençlerin önünün açılması planlanıyor. Sarı- Lacivertliler özellikle geleceğin yıldız adayları olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu ile Ömer Faruk Beyaz ikilisini önümüzdeki sezona hazırlamayı amaçlıyor. Süper Lig maçlarının yeniden başlaması ile birlikte iki oyuncuya daha fazla süre verilecek ve A takıma ısınmaları sağlanacak.
Yönetimden tam destek
Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan saha çalışmalarında antrenör Volkan Demirel ile kaptan Emre Belözoğlu, Ferdi ve Ömer Faruk’u adeta himayeleri altına alacak. İki yıldız adayına da özel bir program verilecek ve önümüzdeki sezon öncesinde vitrin şansı sunulacak. Bu konuda yönetimin de desteğini arkalarına alan Demirel-Belözoğlu ikilisi gençleri geleceğe hazırlamak adına ekstra mesai harcayacak. Sarı-Lacivertli camianın büyük beklenti içerisinde olduğu Ferdi ile Ömer Faruk da formayı kapmak adına büyük çaba sarf edecek.
(Fanatik)
TFF, ligleri şartların oluşması durumunda 5 Haziran'da seyircisiz oynatmayı planlıyor. Hafta içerisinde de karşılaşmalar yapılacak.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alpaslan Eratlı da AKŞAM sohbetlerinde yerini aldı: “Bir Galatasaray derbisi için 3 gün önceden kamptaydık. Bana çok benzeyen kardeşim, gece geldi, arabayı alıp gitti. Teknik ekip de onu, benimle karıştırmış. Kadro dışı kaldım. Derbide oynayamadım. Yanlış istihbarat kurbanı oldum.”
Başarılı eski hakemlerden Kadir Tozlu'nun oğlu Uğurcan Tozlu AKŞAM'a konuştu: “2017 yılında terfi bekliyordum. Ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama babam Merkez Hakem Kurulu Yönetimi'nde olduğu sürece beni terfi ettirmeyeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Ben de hakemliği bırakmak zorunda kaldım.”
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı futbolu kendisine yakıştıramadığını söylerken emeklilikle ilgili olarak, "İnsanlar istiyorlar diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim. Yaşıtlarım hâlâ oynuyorlar." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor. Gelecek sezon hücum futbolu oynatacağını belirten teknik direktör Sergen Yalçın, bu doğrultuda oyunu dikine oynayan, süratli ve kreatif özellikleri bulunan oyuncuların alınmasını istedi. İlk gündeme gelen isimler ise Gökhan Töre, Yasin Öztekin, Serdar Gürler oldu.
Mustafa Kapı, Burak Kapacak, Rezan Çorlu gibi yıldız adaylarını listede bulunduran Bordo-Mavililer, Kayserispor'un 16 yaşındaki oyuncusu Emre Demir'le de yakından ilgileniyor.
Ligde zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, genç yıldız Kadıoğlu ile Ömer Faruk Beyaz'ı hazırlayacak. Antrenör Volkan Demirel ve kaptan Emre Belözoğlu, iki oyuncuyu da himayesi altına alıp ligin geri kalanında vitrine çıkaracak.