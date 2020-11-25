Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu performansıyla parmak ısırttı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Sivas Belediyespor karşısında etkili bir performans ortaya koydu.
Ligde bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, kupaya ise iyi bir başlangıç yaptı.
Ferdi, sarı-lacivertlilerin 41. dakikada Thiam ve 63. dakikada Pelkas ile bulduğu gollerin hazırlayıcısı oldu.
Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de dün kupa mesaisi vardı. Kadıköy'de Sivas Belediyespor'u konuk eden sarı lacivertliler, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazanıp üst tura çıkarken, yeni transfer Samatta'nın oyundan çıktıktan sonraki hali dikkat çekti.
Beşiktaş'ın genç ismi Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayacak.
Artık elle oynamalarda kolun durumundan çok hakemin kararı belirleyici olacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, "Elle oynamalarda tutarsızlık var. Oyuncunun eline veya koluna çarpan her top penaltı değildir. Son söz hakemlerde olacak." yorumunu yaptı.
Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ile de gündem olan eski İngiliz futbolcu David Beckham, servetine servet katacak. Beckham, Play Station ve Xbox'ın yeni FIFA oyununda yer almak için tarihi bir anlaşmaya imza attı. İşte İngiliz yıldızın 3 yıllık imza karşılığıda alacağı ücret.
44 yaşındaki tecrübeli isim Mönchengladbach ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Bu maç Çakır'ın 50. maçı olacak.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-1 kaybedilen Manchester United maçını değerlendirdi.