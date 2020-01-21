Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi

SPOR GÜNDEMİ

Belhanda'ya net mesaj: Arda da geliyor kendine takım bul Belhanda'ya net mesaj: Arda da geliyor kendine takım bul Zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığı futbolla taraftarların tepkisini çeken ve Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro civarında para kazanan Belhanda yedek kulübesine hapsolmuş durumda.

Olay iddia! 'Lemina beni darp etti' Olay iddia! 'Lemina beni darp etti' TV8’DE yayınlanan Gel Konuşalım’da G.Saraylı Lemina ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Asıl bombayı Göztepe patlatıyor! 18 maçta 17 gol... Asıl bombayı Göztepe patlatıyor! 18 maçta 17 gol... Beşiktaş maçı ile birlikte yeni mabedi Gürsel Aksel Stadyumu’nun açılışını yapmaya hazırlanan Göztepe transferde de büyük oynuyor.

Caner Erkin'e beklenmedik teklif Caner Erkin'e beklenmedik teklif Beşiktaş'ta bu sezon takıma skor anlamında en büyük katkıyı veren isim olan Caner Erkin'e yurt dışından sürpriz bir talip çıktı.

Ferdi Kadıoğlu krizi Ferdi Kadıoğlu krizi Ferdi Kadıoğlu’nu 1.4 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye satan ve bu paranın yarısını alamayan NEC Nijmegen'in Sarı Lacivertli ekibin TFF ile yaşadığı krizi yakından takip ettiğini ve devreye girebileceği iddia edildi.

Flaş! Beşiktaş yönetiminden Abdullah Avcı kararı Flaş! Beşiktaş yönetiminden Abdullah Avcı kararı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Süper Lig'in 18. haftasında alınan 2-1'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından gidişattan memnun olmamalarına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı.