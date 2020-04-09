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aksam.com.tr
  • 09 Nisan 2020 Perşembe 09:57
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  • 09 Nisan 2020 Perşembe 09:57

Fenerbahçe'de 'FEDA' diyen ilk futbolcu Nabil Dirar oldu

Fenerbahçe'de 'FEDA' diyen ilk futbolcu Nabil Dirar oldu

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Fenerbahçe'nin ‘FEDA' talebine olumlu cevap veren ilk futbolcu Nabil Dirar oldu.

Yaşanan süreçten ekonomik anlamda çok olumsuz etkilenen Fenerbahçe diğer kulüpler gibi futbolculara 'indirim' talebinde bulunmuştu. Alınan bilgilere göre bu talebe olumlu yanıt veren ilk yabancı futbolcu Nabil Dirar oldu.

Eylül ayında sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Faslı yıldız 2 milyon Euro garanti ücret alıyor. Dirar ve menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından yeni maaşın netleşeceği öğrenildi.

Bu sezon Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev yapan ve performansıyla alkış alan tecrübeli yıldızın son davranışı da büyük alkış topladı. Yönetim şimdi gözünü diğer futbolcularından gelecek yanıtlara çevirdi.

(Takvim)

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İşte Fenerbahçe'de 'FEDA' diyen ilk futbolcu
İşte Fenerbahçe'de 'FEDA' diyen ilk futbolcu

İşte Fenerbahçe'de 'FEDA' diyen ilk futbolcu

Fenerbahçe'nin ‘FEDA' talebine olumlu cevap veren ilk futbolcu Nabil Dirar oldu.
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