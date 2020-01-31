Fenerbahçe'de Falette, Trabzonspor maçı kadrosunda yer aldı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu. Yeni transfer Simon Falette de kafilede yer aldı.
Kadroda şu oyuncular yer alıyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.
Süper Lig'de 21-25. haftaların tarih ve saatleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev maç 23 Şubat Pazartesi saat 19.00'da başlayacak.
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Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette, Trabzonspor maçı kafilesinde yer aldı.
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