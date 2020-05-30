SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'de son yolcu belli oldu Fenerbahçe'de son yolcu belli oldu Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.

Beşiktaş'a 'kule' forvet Beşiktaş'a 'kule' forvet Alman basını, Bochum'da harika bir sezon geçiren 23 yaşındaki Kongolu forvet Silvere Ganvoula'yı isteyen takımların arasında Beşiktaş'ın da olduğunu yazdı...

Golcülük Falcao'nun ruhunda var Golcülük Falcao'nun ruhunda var Kolombiya AS gazetesi, Falcao'nun 2019 yılında ölen babası Radamel Garcia'nın ‘Golcülük kanında var' söylemlerini yeniden hatırlattı. Haberde Garcia ve Falcao'nun ilginç resimleri de paylaşıldı.

Fenerbahçe'de Falette kararı Fenerbahçe'de Falette kararı Fenerbahçe Falette'in bonservisini alıyor.

Almanlar'dan Şampiyonlar Ligi için çirkin lobi Almanlar'dan Şampiyonlar Ligi için çirkin lobi Almanya, İstanbul'da yapılacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi finalini ülkesinde oynatmak için her yolu deniyor. Bunun için UEFA'daki bazı isimlerle görüşmeler yapıldığı öğrenildi.