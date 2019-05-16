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  3. Fenerbahçe'de Erzurumspor deplasmanı öncesi 3 eksik

Fenerbahçe'de Erzurumspor deplasmanı öncesi 3 eksik

Fenerbahçe'de Erzurumspor deplasmanı öncesi 3 eksik

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 20 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal  yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, basına yarım saati açık  olan bölümde ilk olarak pas çalıştı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular,  yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sarı-lacivertli takım, çift kale maçı sahayı büyüterek bir süre daha  sürdürdü.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Mehmet Topal, Michael Frey ve Ferdi  Kadıoğlu antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertli takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının  hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

(AA)

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