Fenerbahçe'de Erzurumspor deplasmanı öncesi 3 eksik

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, basına yarım saati açık olan bölümde ilk olarak pas çalıştı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sarı-lacivertli takım, çift kale maçı sahayı büyüterek bir süre daha sürdürdü.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Mehmet Topal, Michael Frey ve Ferdi Kadıoğlu antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertli takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

(AA)