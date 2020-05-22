Fenerbahçe'de Ertuğrul Ersoy sesleri

Fenerbahçe kanayan yarası stopere kesin çözüm arayışını sürdürürken menajerler sarı-lacivertlilerin kapısını sürpriz bir teklifle çaldı. Sezon başında Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre’a transfer olan Ertuğrul Ersoy sarı-lacivertlilere tavsiye edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Le Havre’da yeri sağlam olan 23 yaşındaki Ertuğrul’un 750 bin avro bonservisle gittiği Fransız ekibiyle Haziran 2023’e kadar sözleşmesi var. Ancak genç savunmacı Türkiye’ye dönmek istiyor. Ertuğrul’un bu kararında Fransa’da liglerin mevcut hâliyle tescil edilmesinin de etkili olduğu öğrenildi.
Ekonomik geldi
Sergen Yalçın’ın kadroda görmek istediği Ertuğrul için Beşiktaş’ın ekonomik şartları yeterli gelmeyince rota F.Bahçe’ye döndü. Ertuğrul’un menajeri, müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu ile temasa geçti. Genç stoperin çok yüksek bir ücret talep etmemesi sarı-lacivertlilerin transfere daha sıcak bakmasını sağladı. Le Havre’la da anlaşma sağlanırsa Ersoy, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek. Ertuğrul, Kadıköy’de sahne alırsa Bursaspor’un iki eski kaptanı (Serdar Aziz-Ertuğrul Ersoy) omuz omuza olacak.
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