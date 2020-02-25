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aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 13:30
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  • 25 Şubat 2020 Salı 13:30

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimlerden biri de Alex de Souza

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimlerden biri de Alex de Souza

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Fenerbahçe’de Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ersun Yanal’ın koltuğu sallanırken yönetim, yolların ayrılma ihtimaline karşı alternatif isimlere yöneldi. Bu bağlamda Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren ilk isim Alex de Souza oldu. Brezilyalı yıldız teklifi kabul etmezse Tuncay Şanlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu üçlüsü de seçenekler arasında.

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 öne geçmesine karşın skoru koruyamamış ve sarı-kırmızılılara 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe'nin aldığı bu mağlubiyetle beraber Cimbom'un 21 yıllık hasreti son bulmuştu. Futbolseverlerin heyecanla izlediği bu karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, istifaya davet edildi.

Stat içinde ve dışında bir grup taraftar yönetime, teknik heyete ve futbolculara tepkilerini dile getirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılma ihtimaline karşı gündeme sürpriz bir isim geldi.

YÖNETİMDEN HAMLE

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılması durumunda yönetimin, kulübün eski futbolcularını takımın başına getireceği belirtildi.

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde gündeme gelen ilk isim ise Alex de Souza oldu. Fakat Brezilyalı eski futbolcunun sezon ortasında bu görevi kabul etmeme durumuna karşı, sezonu Tuncay Şanlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu üçlüsüyle tamamlayacağı görüşü dile getirildi.

ALEX TAKİP EDİYOR

Şu anda ülkesi Brezilya'da bulunan Alex, eski takımı Fenerbahçe'yi tercüman Samet Güzel aracılığıyla takip ediyor. Samet Güzel, Alex'in bu görevi kabul etme ihtimaline karşı takımın tüm maçlarını yerinde izlediği ve Alex'e bilgi verdiği öğrenildi.

EROL BULUT DA LİSTEDE

Diğer taraftan Aytemiz Alanyaspor'da çok başarılı olan Erol Bulut da gelecek sezonun teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Bulut'un bir takımın başında olması en büyük pürüz olarak gösterilirken, listede iki isim daha bulunuyor.

Uzun yıllar Başakşehir'i çalıştıran ve sezon başında Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı'nın da listede yer aldığı öğrenilirken; Tayfun Korkut da diğer adaylar arasında.

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Fenerbahçe’de Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ersun Yanal’ın koltuğu sallanırken yönetim, yolların ayrılma ihtimaline karşı alternatif isimlere yöneldi. Bu bağlamda Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren ilk isim Alex de Souza oldu. Brezilyalı yıldız teklifi kabul etmezse Tuncay Şanlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu üçlüsü de seçenekler arasında.

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