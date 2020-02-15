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aksam.com.tr
  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 10:15
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  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 10:15

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yeni kozu Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yeni kozu Ferdi Kadıoğlu

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Fenerbahçe’de Garry Rodrigues’in şok sakatlığının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın yeni kozu Ferdi Kadıoğlu olacak.

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku yaşanıyor. Üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen Rodrigues, bir ay takımdan uzak kalacak. Moses'in devre arasında ayrılmasının ardından Rodrigues'in sakatlanması sonrası kanatlarda ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Bu sıkıntılı süreçte Ferdi Kadıoğlu devreye girecek. Teknik heyet, genç oyuncuyu genellikle 70'ten sonra hamle oyuncusu olarak oyuna alıyordu. Rodrigues'in yokluğunda Ferdi'nin daha fazla süre alacağı bekleniyor.

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