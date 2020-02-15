Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yeni kozu Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku yaşanıyor. Üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen Rodrigues, bir ay takımdan uzak kalacak. Moses'in devre arasında ayrılmasının ardından Rodrigues'in sakatlanması sonrası kanatlarda ciddi sıkıntı yaşanıyor.
Bu sıkıntılı süreçte Ferdi Kadıoğlu devreye girecek. Teknik heyet, genç oyuncuyu genellikle 70'ten sonra hamle oyuncusu olarak oyuna alıyordu. Rodrigues'in yokluğunda Ferdi'nin daha fazla süre alacağı bekleniyor.
Beşiktaş’ta Medipol Başakşehir maçının 81. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, hocası Sergen Yalçın’a tepki göstererek kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti.
Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir’in sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşun yorumcularından Önder Özen, Beşiktaş’ın deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Özen, Diaby ve N’Koudou hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe’nin sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çalacağını iddia etti. Manchester Utd ve Arsenal’in de 26 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiğini de dile getirdi.
Son günlerde gösterdiği performans ile Galatasaray'da en çok konuşulan isim olan Adem Büyük transferinde Hasan Şaş ile ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.
15 Temmuz’da şehit olan Erol İnce’nin çocuklarına antrenörlük yapan Ö.A. yardımları suistimalden 1 yıl men cezası aldı.