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  3. Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Konyaspor maçında Tolga Ciğerci'yi kulübeye çekecek

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Konyaspor maçında Tolga Ciğerci'yi kulübeye çekecek

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Konyaspor maçında Tolga Ciğerci'yi kulübeye çekecek

Sakatların dönmesi, forma rekabetini iyice artırdı. Kruse, Konya maçında sahada olacak. Ersun Yanal, Tolga'yı kulübeye çekip, Ozan Tufan'ı sağ kanatta oynatmayı planlıyor.

Ersun Yanal, sezonun ilk 7 haftasında sakatlar nedeniyle zaman zaman ilk 11'i kurmakta zorlandı. Hasan Ali, Serdar Aziz ve Rodrigues, Denizli maçıyla birlikte takıma döndü. Önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynanacak Konyaspor mücadelesinde de Max Kruse ve Victor Moses hazır hale gelecek.

Moses'ın hemen 11'e dönmesi beklenmiyor. Ancak 5 asistle bu alanda ligin en iyilerinden biri olan Kruse, formasına kavuşacak. Alman futbolcunun 11'e girmesiyle birlikte kimin dışarıda kalacağı merak konusu.

TEK DEĞİŞİKLİK

Bu konuda ilk aday, Denizli maçında ilk golü atan Tolga Ciğerci. Ozan Tufan'ın performansından çok memnun olan Ersun Yanal, öğrencisini bir kez daha orta sahanın sağına çekmeyi planlıyor.

Başarılı teknik adamın, Konya karşısında Denizlispor 11'inden başka bir değişiklik yapması beklenmiyor.

(Fanatik)

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