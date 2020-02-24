Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa etti mi?

Sahasında 20 yıl sonra Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın yankıları sürüyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal2ın görevinden istifa ettiği iddia edildi.
Ancak Süper Lig'de Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, Ülker Stadı'ndan özel aracıyla ayrıldı.
Karşılaşmanın bitmesinden 2 saat sonra stattan ayrılan Yanal'ı yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki geçirdi.
Yanal'ın stattan ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Volkan Kazak, karma alanından geçerken basın mensuplarının "Hoca istifa etti mi?" yönündeki sorusu üzerine, istifa haberlerinin doğru olmadığını söyledi.
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırdıkları maçın ardından konuştu.
Süper Lig’in 23. haftasında sahasında yaklaşık 20 yıl aradan sonra Galatasaray’a yenilen Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına sert tepki gösterdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Kalamış'ta sarı-kırmızılı takımın tesislerinde galibiyeti kutladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden istifa ettiği iddia edildi.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdiği maçın ardından sarı-lacivertli kulübün protokol tribünü karıştı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.