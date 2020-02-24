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aksam.com.tr
  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 00:53
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  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 00:53

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa etti mi?

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa etti mi"

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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden istifa ettiği iddia edildi.

Sahasında 20 yıl sonra Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın yankıları sürüyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal2ın görevinden istifa ettiği iddia edildi.

Ancak Süper Lig'de Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, Ülker Stadı'ndan özel aracıyla ayrıldı.

Karşılaşmanın bitmesinden 2 saat sonra stattan ayrılan Yanal'ı yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki geçirdi.

Yanal'ın stattan ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Volkan Kazak, karma alanından geçerken basın mensuplarının "Hoca istifa etti mi?" yönündeki sorusu üzerine, istifa haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

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