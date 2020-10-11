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aksam.com.tr
  • 11 Ekim 2020 Pazar 15:10
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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un vazgeçilmezi 5 futbolcu

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un vazgeçilmezi 5 futbolcu

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18 yeni oyuncunun geldiği Fenerbahçe'de artık gözler Erol Bulut'un, nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağına çevrildi. Erol hoca ise takımın omurgasını oluşturacak 5 ismi belirledi.

Fenerbahçe'de artık tüm transferler tamamlandı ve herkes, teknik direktör Erol Bulut'un, elindeki kadroyu nasıl kullanacağını merak ediyor… Hemen hemen her pozisyon için en az iki oyuncuya sahip olan Sarı- Lacivertliler'de Erol hoca, en önemli iki kararını netleştirdi. Ana taktik planını 4-2-3-1 üzerine kuracak tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'nin ilk 11'inin omurgasını oluşturacak 5 ismi de belirledi. Kaleden başlayıp, savunmanın ve orta sahanın göbeğinden, forvete kadar olan kısımda eldivenlerin sahibi elbette Altay Bayındır olacak.

Kalan 6 forma için büyük rekabet

Stoper bölgesinde Tisserand ile Lemos görev yapacak. Orta alanda, buranın 1 numaralı ismi ve Erol hocaya göre alternatifi birebir olmayan Luiz Gustavo sahne alacak. Forvette de gole en yakın isim olarak Mbwana Samatta görev yapacak. Bu saydığımız 5 oyuncu, sakatlık yaşamadıkları ya da cezalı durumda olmadıkları sürece, tecrübeli çalıştırıcının değişmez isimleri olarak banko ilk 11'e yazılacak. Kalan 6 forma için ise eldeki oyuncuların bu 5 isme göre ekstra bir performans göstermesi gerekecek. Gustavo'nun yanında Sosa'yı oynatmayı planlayan Bulut'un, formda Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş arasında nasıl bir tercih yapacağı merak konusu. Hücumun kanatlarında deneyimli teknik adamın, Thiam ya da Valencia'dan birini kesip, hazır hale geldiğinde Diego Perotti'ye takımda yer açacağı düşünülüyor.

Cisse için de çözüm arıyor

Bu şartlarda yeni transfer Sinan Gümüş ya da Ferdi'nin yedek kulübesinde maçlara başlama ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Samatta'nın birinci yedeği Papiss Cisse olacak ve Erol hoca, çok tuttuğu Cisse'yi ilk 11'de oynatabilmek için zaman zaman Samatta'yı kanatlara çekip, Senegalli golcüyü ileriye atabilir ya da çift forvete dönebilir.

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