Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan özel formül

Fenerbahçe'de teknik heyet, yoğun maç trafiğini hasarsız geçmek için özel önlemler aldı.
Ocak ayında ortalama 3 günde 1 maça çıkacak olan futbolcuları adale sakatlıklarına karşı korumak amacıyla, kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun görüşleri doğrultusunda özel bir antrenman programı hazırlandı. Bu çerçevede, geçtiğimiz günlerde Novak, Gökhan, Lemos ve Sosa'ya uygulandığı gibi, ağrı hisseden oyunculara aşırı yükleme yapılmayacak. Sakatlık endişesi yaşayanlar salon idmanları, yenileme, düz koşu ve 5'e 2 çalışmaları ile yetinecek.
FUTBOLCULAR UYARILDI
Bu arada teknik direktör Erol Bulut, futbolcularını uyararak özel hayatlarına daha fazla dikkat etmelerini istedi. Ligde Covid-19 salgınından en az etkilenen takım olduklarını, bunun da disiplin ve özverinin bir sonucu olduğunu belirten Bulut, bu titizliklerini sezon sonuna dek sürdürmeleri gerektiğini söyledi.
Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza, Galatasaray'ın ocak ayı transfer planında değişikliğe gitmesine sebep oldu
Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral, yeterli süreyi alamadığını düşündüğü için İtalyan devinden ayrılık kararı aldı. Juventus, Avrupa'nın dev ekiplerinin peşinde olduğu Merih için 50 milyon euro talep ediyor. Siyah-Beyazlılar, kiralık + satın alma opsiyonlu gelen tekliflere kesinlikle sıcak bakmıyor.
Süper Lig'de 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
F.Bahçe Teknik Direktörü, ocak ayında ortalama 3 günde 1 maç oynayacak futbolcularını adale sakatlıklarından korumak amacıyla özel bir çalışma programı uygulayacak.
Galatasaray'da Antalyaspor maçının ardından maçı tekrar izleyen teknik heyet, "Feghouli olsaydı sonuç farklı olurdu" görüşünde birleşti.
Süper Lig'de yer alan takımların yeni dönem harcama limitleri bugün açıklanacak.