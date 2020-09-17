Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan 4 transfer, 3 ayrılık raporu

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan gönderilecek isimler üzerinde duruluyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hamlelerine başladı.

Son olarak kadrosunu Marcel Tisserand ile güçlendiren Sarı Laicvertlilerde 4 flaş ismin daha kadroya katılacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak ve transferinde son aşamaya gelinen o isimler...

ZE LUIS KİRALANIYOR, SAMATTA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Vedat Muriqi’nin ayrılığı sonrası ilk hedef golcü almak. Bunun için Porto forması giyen Ze Luis ilk aday. Gelinen noktada futbolcunun kiralanması söz konusu. Büyük ihtimalle bu transfer olumlu sonuçlanacak. Son detaylara geçilen bu isim dışında Aston Villa forması giyen Samatta için de görüşmeler sürüyor.

DIRAR YOLCU

Gökhan’ın alternatifi Dirar’ın gönderilmesi planlanıyor. Bu bölge için de yedek bir sağ bek arayışı bulunuyor. Dirar’ın maaşının yüksek olması da gönderilmesi halinde limitlerin açılmasında önemli rol oynayacak.

SOL AYAKLI STOPER

Sarı-lacivertliler ayrıca Marcel Tisserand'ın dışında sol ayaklı bir stoper arayışında. Eğer şartlar uygun olursa bir stoperin gönderilip yerine daha çok ihtiyaç duyulacağı rapor edilen bu tip bir oyuncu alınacak.

KANAT TAKVİYESİ DE YAPILACAK

Ayrıca kanada da takviye için çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertliler transferin son günlerine kalmadan iki golcü, bir stoper, bir bek ve bir de kanat almak oyuncusu almak için yoğun mesai harcayacak.

JAILSON KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Ayrıca Sarı-lacivertli takımdan ayrılacak olan Jailson dünkü çalışmada yer almadı. Çin ligi ekiplerinden Dalian Pro ile anlaşmaya varan Brezilyalı futbolcunun transferinin kısa sürede resmileşeceği ifade edildi.

JAILSON’DAN 5 MİLYON DOLAR BONSERVİS GELİRİ

Yönetim bu transferden 5 milyon dolarlık bonservis geliri elde edecek. Jailson’un ayrılık hazırlıkları içinde olduğu ve bu nedenle idmanlara katılmadığı bildirildi.