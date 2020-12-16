Fenerbahçe'de Erol Bulut tur için çok mutlu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 sona eren Karacabey Belediyespor maçını değerlendirdi, "Görüldüğü gibi kupa maçları kolay değil. Buradan elenen çok Süper Lig takımı gördük" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Karacabey Belediyespor maçı galibiyetini değerlendirirken, "Dizilişi biraz değiştirdik. Oyuna da iyi başladık. İyi pozisyonlar yakaladık ama kırmızı karttan sonra 10 kişi oynamak zorunda kaldık. 10 kişi kaldığımızda da iyi oynadık. Ofsayttan iki gol verilmedi ama biri değildi bence, sonuçta turu atlayan taraf biz olduk" diye konuştu.

Altay'ın kırmızı kart görmesiyle ilgili soruya ise Erol Bulut, "Hakem kurallar neyse onu uyguladı, kırmızı verdi. Biz kalecilerimize, oyuncularımıza güveniyoruz. Bu hafta sonu büyük ihtimalle Oytun ile Gaziantep maçına çıkacağız, ona güvenimiz sonsuz" yanıtını verdi.

"Yeni Malatyaspor maçından bugüne kadar geçen süreç için düşünceleriniz nedir?" sorusuna yanıt vermekten kaçınan Erol Bulut, "Gereken şeyleri sportif direktörümüz Emre Belözoğlu açıkladı. Net konuştu. Onun konuştuklarına kulüp ve ekip olarak katılıyoruz" demekle yetindi.

Ligin 13. haftasında karşılaşacakları Gaziantep FK maçıyla ilgili olarak ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "İyi oynayan bir takım. Evinde de iyi oynuyorlar. 5-2-3 sistemiyle farklı bir şekilde oynuyorlar. Gördüğünüz gibi kupa maçları da kolay değil. Buradan elenen çok Süper Lig takımı gördük. Biz tur atladık, yola devam ediyoruz. Şimdi sırada Gaziantep maçı var. Zor geçecek, çalışmalarımızı o doğrultuda yapacağız. İnşallah 3 puanla döneceğiz" ifadelerini kullandı.