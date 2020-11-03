Fenerbahçe'de Erol Bulut tarihe geçti

Erol Bulut, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçe'de önemli bir istatistik yakaladı. Süper Lig'de ilk 7 haftada kaybetmeden ilerleyen sarı-lacivertlilerde Bulut, eski hocası Carlos Alberto Parreira'dan sonra bunu ilk senesinde başaran ikinci isim oldu.
Ayrıca 3 puanlı sisteme geçildikten sonra Daum, Veselinovic, Parreira ve Aykut Kocaman'ın ardından ilk 7 haftaları namağlup geçen 5. hoca olarak kayıtlara geçti.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de önemli bir istatistik elde etti.
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