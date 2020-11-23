Fenerbahçe'de Erol Bulut kupada o isimlere şans verecek

SPOR GÜNDEMİ

Kendi isteğiyle sözleşmesine eklettiği özel madde yeni ortaya çıktı Kendi isteğiyle sözleşmesine eklettiği özel madde yeni ortaya çıktı Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.

Fatih Terim'den oyuncularına ciddi uyarı geldi Fatih Terim'den oyuncularına ciddi uyarı geldi Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu

Sergen Yalçın'dan oyuncularına derbi motivasyonu Sergen Yalçın'dan oyuncularına derbi motivasyonu Siyah-beyazlı teknik adam, yöneticiler ve yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede takım ruhunun altını çizdi, “Şartlar olumsuz olsa da büyük maçlarda kötü oynamayız. Hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de güzel bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum” dedi.

Yusuf Yazıcı Fransız basınında manşetlerde Yusuf Yazıcı Fransız basınında manşetlerde Lille'in Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız basınında manşetlere oturdu.

Parola 3 puan Parola 3 puan Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.