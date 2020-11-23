Fenerbahçe'de Erol Bulut kupada o isimlere şans verecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı 24 Kasım Salı günü start alıyor. Fenerbahçe, 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u konuk edecek. 21.00'de başlayacak maç, A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
Hafta sonu Beşiktaş derbisini de düşünen teknik direktör Erol Bulut, kupada forma şansı veremediği isimlerle sahada olacak.
Genç yıldızlar Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu, kupa maçında F.Bahçe'nin en önemli kozları olacak. Bulut, "Şimdi sizin sıranız" diyerek oyuncularını hazırlıyor.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
Siyah-beyazlı teknik adam, yöneticiler ve yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede takım ruhunun altını çizdi, “Şartlar olumsuz olsa da büyük maçlarda kötü oynamayız. Hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de güzel bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum” dedi.
Lille'in Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız basınında manşetlere oturdu.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu akşam ağırlayacakları Kayserispor maçında forvette mecburen Mbaye Diagne'ye görev verecek.