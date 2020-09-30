Fenerbahçe'de Erol Bulut, Karagümrük maçına ideal kadrosuyla çıkacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 3 haftada stoper tandemi ve orta sahada istikrarı sağlayamamıştı. Teknik direktör Erol Bulut, Serdar-Zanka, Lemos-Zanka derken, G.Saray derbisinde Tisserand-Lemos ikilisine stoper tandeminde görev vermişti. Orta sahada ise önce Gustavo-Tolga-Deniz sonra Gustavo-Tolga- Ozan'ı oynatmış, son maçta Gustavo-Ozan ve Sosa üçlüsü orta sahada görev yapmıştı.
KARAGÜMRÜK'LE SAHNE ALIYOR
Erol Bulut, Süper Lig lideri Karagümrük ile cumartesi günü oynanacak kritik maç öncesinde şablonu oturttu. Genç hoca, 3 hafta sonunda transferlerin de büyük ölçüde tamamlanmasıyla kadrosunu belirledi. Bundan böyle haftadan haftaya en fazla 1 oyuncu değişecek. Ancak bundan sonra yeni bir transfer olursa kanat ve santrfor bölgesine yapılacağı için ileri üçlü ile rekabete girecek.
İŞTE İDEAL KADRO
KALEDE Altay Bayındır rüştünü ispatladı.
SAVUNMADA Lemos-Tisserand ikilisi derbide ortaya koydukları mücadele ile sınavı geçti.
BEKLERİN değişmezi Gökhan Gönül-Caner Erkin.
ORTA ALANDA Gustavo-Ozan'ın yeri garanti. Üçüncü orta saha oyuncusu olarak Sosa-Mert ikilisi zaman zaman değişecek.
İLERİ ÜÇLÜNÜN sağında Valencia, solunda Thiam ortada ise Samatta yer alacak.
KİMLER DENENDİ?
ÇAYKUR RİZESPOR (2-1)
Altay- Caner, Serdar, Zanka, Gökhan- Gustavo, Tolga- Ferdi, Deniz- Thiam- Frey
HATAYSPOR (0-0)
Altay- Caner, Lemos, Zanka, Gökhan- Gustavo- Tolga, Ferdi, Ozan, Thiam- Valencia
GALATASARAY (0-0)
Altay- Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan - Gustavo- Thiam, Ozan, Sosa, Deniz- Valencia
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