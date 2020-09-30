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aksam.com.tr
  • 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:52
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Fenerbahçe'de Erol Bulut, Karagümrük maçına ideal kadrosuyla çıkacak

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Karagümrük maçına ideal kadrosuyla çıkacak

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Sabah

Süper Lig'in ilk 3 haftasında kadroda sürekli değişime giden Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, transferlerin büyük ölçüde tamamlanmasıyla bu hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçına ilk kez ideal kadrosuyla çıkacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 3 haftada stoper tandemi ve orta sahada istikrarı sağlayamamıştı. Teknik direktör Erol Bulut, Serdar-Zanka, Lemos-Zanka derken, G.Saray derbisinde Tisserand-Lemos ikilisine stoper tandeminde görev vermişti. Orta sahada ise önce Gustavo-Tolga-Deniz sonra Gustavo-Tolga- Ozan'ı oynatmış, son maçta Gustavo-Ozan ve Sosa üçlüsü orta sahada görev yapmıştı.

KARAGÜMRÜK'LE SAHNE ALIYOR

Erol Bulut, Süper Lig lideri Karagümrük ile cumartesi günü oynanacak kritik maç öncesinde şablonu oturttu. Genç hoca, 3 hafta sonunda transferlerin de büyük ölçüde tamamlanmasıyla kadrosunu belirledi. Bundan böyle haftadan haftaya en fazla 1 oyuncu değişecek. Ancak bundan sonra yeni bir transfer olursa kanat ve santrfor bölgesine yapılacağı için ileri üçlü ile rekabete girecek.

İŞTE İDEAL KADRO

KALEDE Altay Bayındır rüştünü ispatladı.

SAVUNMADA Lemos-Tisserand ikilisi derbide ortaya koydukları mücadele ile sınavı geçti.

BEKLERİN değişmezi Gökhan Gönül-Caner Erkin.

ORTA ALANDA Gustavo-Ozan'ın yeri garanti. Üçüncü orta saha oyuncusu olarak Sosa-Mert ikilisi zaman zaman değişecek.

İLERİ ÜÇLÜNÜN sağında Valencia, solunda Thiam ortada ise Samatta yer alacak.

KİMLER DENENDİ?

ÇAYKUR RİZESPOR (2-1)

Altay- Caner, Serdar, Zanka, Gökhan- Gustavo, Tolga- Ferdi, Deniz- Thiam- Frey

HATAYSPOR (0-0)

Altay- Caner, Lemos, Zanka, Gökhan- Gustavo- Tolga, Ferdi, Ozan, Thiam- Valencia

GALATASARAY (0-0)

Altay- Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan - Gustavo- Thiam, Ozan, Sosa, Deniz- Valencia

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