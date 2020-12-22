Fenerbahçe'de Erol Bulut kadroda değişikliğe gidiyor

Son 2 karşılaşmada penaltı yaptıran Tisserand’a kulübe yolu gözüktü. Mert Hakan’ın Başakşehir maçında formasını Sosa’ya bırakması bekleniyor. Samatta’nın sakatlığı sonrası forma giyen Ademi ise verilen şansı değerlendiremedi.
Süper Lig'de bu akşam Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da, hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Taylan Antalyalı, Arda Turan, Younes Belhanda ve Luyindama sarı kart sınırında bulunuyor.
Ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes'e transfer olan Ricardo Quaresma, deplasmanda Santa Clara'yı 4-0 mağlup etti. Portekizli yıldız karşılaşmada 1 gol, 2 asistle oynarken maç sonrası da dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Takımının gol yollarında sorun yaşadığını dile getiren Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, buna rağmen devre arasında forvet transferi yapmayacaklarını söyledi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Sven ve Lars Bender kardeşler, sezon sonunda futbol kariyerlerini noktalama kararı aldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 14.haftasının açılış maçında bugün Hatayspor'a konuk olacak…