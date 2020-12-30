Fenerbahçe'de Erol Bulut ideal düzeni kurmaya çalışıyor

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut ve ekibinin arayışı halen daha sürüyor. Sezon başı kampından son oynanan Başakşehir mücadelesine kadar sarı-lacivertliler hem sistemsel hem de kadro anlamında ideal düzen aranıyor.
Ligde 14 haftayı geride bırakan ve 15. haftayı ‘bay’ geçen Fenerbahçe’de bu zamana kadar birçok deneme yapıldı, birçok isim kadroya alındı, çıkarıldı. 18 transferle başlayan sezonda sakatlık, hastalık ve ceza gibi sıkıntıların yanına ciddi formsuzluklar da eklenince istikrar kurulamadı.
Sezon başı kampından itibaren 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3 ve 3-4-3 gibi 4 farklı formasyon denendi. Resmi maçlarda da arayış devam ederken, en son Başakşehir mücadelesinde 4-4-2’de karar kılındı. Zaman zaman çift forvet sistemini maç içinde kullanan Erol Bulut, kupada da 3’lü savunmayı sahaya sürmüştü.
Bol alternatifli kadroya sahip olan sarı-lacivertlilerde henüz ideal bir 11 belirlenemedi. Herkesin formasını çabuk kaybettiği bir düzen de ayrıca göze çarpıyor.
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