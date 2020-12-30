Fenerbahçe'de Erol Bulut ideal düzeni kurmaya çalışıyor

Milliyet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sezon başı kampından son Başakşehir maçına kadar hem sistemsel hem de kadro anlamında arayışlarını devam ettiriyor, ideal bir düzen kurmaya çalışıyor.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut ve ekibinin arayışı halen daha sürüyor. Sezon başı kampından son oynanan Başakşehir mücadelesine kadar sarı-lacivertliler hem sistemsel hem de kadro anlamında ideal düzen aranıyor.

Ligde 14 haftayı geride bırakan ve 15. haftayı ‘bay’ geçen Fenerbahçe’de bu zamana kadar birçok deneme yapıldı, birçok isim kadroya alındı, çıkarıldı. 18 transferle başlayan sezonda sakatlık, hastalık ve ceza gibi sıkıntıların yanına ciddi formsuzluklar da eklenince istikrar kurulamadı.

Sezon başı kampından itibaren 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3 ve 3-4-3 gibi 4 farklı formasyon denendi. Resmi maçlarda da arayış devam ederken, en son Başakşehir mücadelesinde 4-4-2’de karar kılındı. Zaman zaman çift forvet sistemini maç içinde kullanan Erol Bulut, kupada da 3’lü savunmayı sahaya sürmüştü.

Bol alternatifli kadroya sahip olan sarı-lacivertlilerde henüz ideal bir 11 belirlenemedi. Herkesin formasını çabuk kaybettiği bir düzen de ayrıca göze çarpıyor.

5 gol pasıyla sezonun asist kralı Caner Erkin’den Jose Sosa’ya, sağlıklı döneminde Samatta’dan Ozan Tufan’a ve Mert Hakan’a kadar birçok önemli isim kulübeye oturdu.