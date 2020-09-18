Fenerbahçe'de Erol Bulut, Hatayspor maçında kadroda 3 değişikliğe gidecek

Sabah

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, bu hafta Süper Lig'de ağırlayacakları Hatayspor maçında kadro değişikliğine gidiyor. Başarılı teknik adam; Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu'nu kulübeye çekip Mauricio Lemos, Jose Sosa ve Enner Valencia'yı ilk 11'e çekecek.

Fenerbahçe'de transferlerin ardından yaşanan kadro zenginliği teknik direktör Erol Bulut'un elini güçlendiriyor.



İlk hafta Rize karşısında 2-1'lik skorla kazanan Sarı-Lacivertliler'de ikinci yarıda forma giyip, galibiyette büyük pay sahibi olan Jose Sosa ile Enner Valencia'ya ilk 11 yolu gözüktü. Hatay karşısında Tolga Ciğerci'nin yerine Arjantinli süperstarın, Ferdi'nin yerine de Valencia'nın görev yapması bekleniyor.

NOVAK DA GENİŞ KADRODA



Genç çalıştırıcı bir değişiklik de savunmada yapmayı planlıyor. Bulut'un, geldiğinden bu yana performansıyla bekleneni veremeyen Zanka'nın yerine formayı yeni transfer Mauricio Lemos'a vermeyi düşünüyor. Bu nedenle de başarılı hocanın, 3 isme de 'hazır olun' mesajı gönderdiği öğrenildi. Öte yandan sakatlığını tamamen atlatan Novak'ın da geniş kadroda şans bulması bekleniyor.