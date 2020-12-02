Fenerbahçe'de Erol Bulut değişim için düğmeye bastı

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut düğmeye bastı.
Beşiktaş mağlubiyeti ve sakatlıkların ardından teknik direktör Erol Bulut, Denizli deplasmanında bambaşka bir 11 hazırlamaya başladı.
İlk etapta Novak, Lemos ve Sosa ve Perotti Denizli deplasmanında olmayacak. Novak'ın yerine Caner, Lemos'un yerine Serdar Aziz, Sosa'nın yerine ise Mert Hakan'ın 11'de olması bekleniyor.
Bulut'un ayrıca iyileşmesi durumunda Gökhan'ın yerine Sangare'yi sahaya süreceği belirtiliyor.
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba, “1-2 yıl daha oynayacağımı hissediyorum. ‘Bu sezon sonunda bırakacağım' diye bir düşünce olsa söylerim ama biraz daha gideceğim.” dedi.
Maradona'nın tüm dünyayı şoke eden ani ölümünün etkileri sürerken efsane oyuncunun hemşiresi Gisela Madrid'in avukatı Rodolfo Baque, "Maradona ölümünden 1 hafta önce düştü ve kafasını çarptı. Hastaneye götürülmedi. Öldüğü gün nabzı 115'ti. İlaç bile verilmedi. Kalbindeki sorunlar dikkate alınmadı." dedi.
Arjantin polisinin Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmayı, "İhmalden cinayet" kapsamında yürüttüğü bildirildi.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün Leipzig'i konuk edecek olan Başakşehir, Almanlar'a karşı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı.
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