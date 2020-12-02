Fenerbahçe'de Erol Bulut değişim için düğmeye bastı

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Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Tekbik direktör Erol Bulut, derbide sınıfta kalan isimleri kenara çekecek. Denizli'de bambaşka bir 11 olacak.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut düğmeye bastı.

Beşiktaş mağlubiyeti ve sakatlıkların ardından teknik direktör Erol Bulut, Denizli deplasmanında bambaşka bir 11 hazırlamaya başladı.

İlk etapta Novak, Lemos ve Sosa ve Perotti Denizli deplasmanında olmayacak. Novak'ın yerine Caner, Lemos'un yerine Serdar Aziz, Sosa'nın yerine ise Mert Hakan'ın 11'de olması bekleniyor.

Bulut'un ayrıca iyileşmesi durumunda Gökhan'ın yerine Sangare'yi sahaya süreceği belirtiliyor.

