  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:53
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin 11'ini belirledi

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin 11'ini belirledi

Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı.

Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.

- GÖKHAN GÖNÜL DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, sakatlığını geride bıraktı.

Sakatlığı sebebiyle milli arada takımından ayrı kalan ve Gençlerbirliği mücadelesini kaçıran Gökhan, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde derbide eski takımına karşı forma giyebilecek.

- FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, derbide kart görmesi durumunda Yukatel Denizlispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

- MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un Beşiktaş karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Diego Perotti, Papiss Cisse.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ve G.Saray'da ilk ayrılık! Meğer o isim Fatih Öztürk değilmiş
Ve G.Saray'da ilk ayrılık! Meğer o isim Fatih Öztürk değilmiş

Ve G.Saray'da ilk ayrılık! Meğer o isim Fatih Öztürk değilmiş

6 eksiği olan Erol Bulut, derbi 11'ini belirledi
6 eksiği olan Erol Bulut, derbi 11'ini belirledi

6 eksiği olan Erol Bulut, derbi 11'ini belirledi

Cimbom Belhanda'nın yerine Alman panzeri getiriyor
Cimbom Belhanda'nın yerine Alman panzeri getiriyor

Cimbom Belhanda'nın yerine Alman panzeri getiriyor

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Gece yarısı seçim kararı alındı!
Gece yarısı seçim kararı alındı!

Gece yarısı seçim kararı alındı!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, değişim istendiği için seçim kararı aldıklarını açıkladı. Başkan Fatih Mert, kararı kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Maradona için 1 milyon kişi toplandı
Maradona için 1 milyon kişi toplandı

Maradona için 1 milyon kişi toplandı

Futbolun efsanesi Maradona'nın son yolculuğundaki izdihama pandemi bile engel olamadı. 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli süper yıldız, sonsuzluğa uğurlandı. Arjantin halkı, Casa Rosada önüne akın etti. Ailesi ise onu küçük bir törenle defnetti...

Silviu Lung'un durumu belli oldu
Silviu Lung'un durumu belli oldu

Silviu Lung'un durumu belli oldu

Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung, 3 hafta forma giyemeyecek.

Derbinin şifresi 2. yarı
Derbinin şifresi 2. yarı

Derbinin şifresi 2. yarı

Pazar günkü kritik derbide karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci yarıda daha çok gol atıyor. Siyah-Beyazlılar, son bölümde kötü savunma yapıyor.

G.Saray 7 eksikle Rize deplasmanında! Terim kadroya sürpriz isimleri aldı
G.Saray 7 eksikle Rize deplasmanında! Terim kadroya sürpriz isimleri aldı

G.Saray 7 eksikle Rize deplasmanında! Terim kadroya sürpriz isimleri aldı

Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda eksikler can sıkıyor.

G.Saray maçında sakatlanan Yasir'den kötü haber geldi
G.Saray maçında sakatlanan Yasir'den kötü haber geldi

G.Saray maçında sakatlanan Yasir'den kötü haber geldi

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Yasir Subaşı, 1 ay formasından uzak kalacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.