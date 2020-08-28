Fenerbahçe'de Erol Bulut 8 futbolcudan kendilerine takım bulmasını istedi

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Transfer döneminin en agresif takımı Fenerbahçe, gönderilecek isimler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda 8 isimle yollarını ayırma kararı aldı. Söz konusu futbolculardan kendilerine takım bulmaları istendi.

Transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takımdan ayrılacak isimlerin de yavaş yavaş netleştiği Kanarya'da, teknik direktör Erol Bulut 8 ismin biletini kesti.



Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden ve şu ana dek 9 transferi resmen açıklayan sarı lacivertli ekip, kadrosuna yeni isimleri katmayı sürdürüyor.

Takıma katılan isimlerin yanı sıra, yeni sezonda hangi isimlere veda edeceği merak edilen sarı-lacivertliler bu isimleri de belirlemeye çalışıyor. Transferde şov yapan Fenerbahçe'de yakın zamanda gidenler de açıklanacak.

Sarı-lacivertli yönetimin kesin olarak yollarını ayırmayı planladığı ve kulüp bulmalarını söylediği isimler şöyle:

Oğuz Kaan

Jailson

Frey

Mevlüt Erdinç

Garry Rodrigues

Zanka

Murat Sağlam

Tolgay Arslan