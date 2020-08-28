Fenerbahçe'de Erol Bulut 8 futbolcudan kendilerine takım bulmasını istedi

Transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takımdan ayrılacak isimlerin de yavaş yavaş netleştiği Kanarya'da, teknik direktör Erol Bulut 8 ismin biletini kesti.
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden ve şu ana dek 9 transferi resmen açıklayan sarı lacivertli ekip, kadrosuna yeni isimleri katmayı sürdürüyor.
Takıma katılan isimlerin yanı sıra, yeni sezonda hangi isimlere veda edeceği merak edilen sarı-lacivertliler bu isimleri de belirlemeye çalışıyor. Transferde şov yapan Fenerbahçe'de yakın zamanda gidenler de açıklanacak.
Sarı-lacivertli yönetimin kesin olarak yollarını ayırmayı planladığı ve kulüp bulmalarını söylediği isimler şöyle:
Oğuz Kaan
Jailson
Frey
Mevlüt Erdinç
Garry Rodrigues
Zanka
Murat Sağlam
Tolgay Arslan
Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi.
Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan milli takımımızın aday kadrosu açıklandı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasının bir bölümünde transfere değinen Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth için gelen teklifleri açıkladı.
Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin adaylarından biri de Kevin Gameiro'ydu. Valencia'nın 33 yaşındaki golcüsünü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, ummadığı bir engelle karşılaştı: Damein Comolli.
Mario Lemina'dan sonuç alamayan, Jean Michael Seri transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncuyu da kadrosuna katamazsa B planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi. St. Etienne'in oyuncunun maliyetinden kurtulmak istemesi transferin önünü açıyor.
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Göztepe'nin 19 yaşındaki golcüsü Ege Özkayımoğlu'nu transfer etmek istiyor.