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  3. Fenerbahçe'de erken ayrılık! İki oyuncuyla yollar resmen ayrılıyor...

Fenerbahçe'de erken ayrılık! İki oyuncuyla yollar resmen ayrılıyor...

Fenerbahçe'de erken ayrılık! İki oyuncuyla yollar resmen ayrılıyor...

Yeni sezonda bir dakika bile forma şansı bulamayan Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan Ocak'ta Fenerbahçe'den ayrılacaklar. Takımda Serdar Aziz'le Sadık Çiftpınar'ın durumu ise belirsiz.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Alanyaspor karşısında öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamayan Fenerbahçe’de toparlanma süreci başlarken, 4.haftası sona eren ligde Ersun Yanal’ın 4 futbolcuya hiç şans tanımaması dikkatlerden kaçmadı.

SERDAR VE SADIK'I SİLDİ

Orta saha oyuncusu olmasına rağmen Serdar ve Sadık’ı görmezden gelerek Jailson’u defansta oynatan Yanal’ın iki stoperin üstünü çizdiği bildirilirken, başarılı çalıştırıcının Mehmet Ekici’yle Tolgay Arslan’ı da kadrosunda düşünmediği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’la bağlarını koparıp Fenerbahçe’ye gelmesine rağmen oynadığı futbolla iç açmayan Tolgay’ın şimdiden yeni takım arayışlarına koyulduğu vurgulanırken, Ekicin’nin ise tamamen köprüleri attığı kaydedildi.

EKİCİ VE TOLGAY YENİ TAKIM BAKIYORLAR

İlerleyen haftalarda Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Jailson, Luiz Gutavo, Ozan Tufan, Zajc gibi yıldızlara orta saha hattını kurgulamaya hazırlanan Yanal’ın defansta ise Zanka – Adil Rami – Isla – Hasan Ali Kaldırım – Dirar’la yola devam edeceği öğrenilirken, Fenerbahçe’nin Ocak ayında da transfer takviyeleriyle takımı güçlendireceği bildirildi.

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